POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots) - An einem Rohbau am Pater-Briers-Weg verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag (17. Oktober), 19.30 Uhr, auf Dienstag (18. Oktober), 07.45 Uhr, über eine Tür gewaltsam Zugang in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr