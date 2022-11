Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Radfahrer stürzt und verstirbt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 30.10.2022, gegen 10.40 Uhr stürzte ein älterer Radfahrer an der Dr.-Franck-Straße in Nienburg, verletzte sich schwer und verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stürzte der Nienburger infolge eines medizinischen Notfalls. Laut Zeugenaussagen soll der Senior (Mitte 70 J.) mit seinem Fahrrad vom Nienburger Bahnhof in Richtung Grefengrund gefahren und kurz vor seinem Sturz zunehmend unsicherer gefahren sein. Im Bereich des Parkplatzes hinter dem Bahnhof habe der Mann den Bordstein touchiert, woraufhin er alleinbeteiligt zu Boden gestürzt sein soll. Der Mann war nicht mehr ansprechbar und wurde von couragierten Erst-Helfern bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior noch an der Unfallstelle.

Der Einsatz zwischen Bahnhof und Wohngebiet hat zu einem Auflauf einer Vielzahl an Schaulistigen geführt, die von den eintreffenden Beamten der Örtlichkeit verwiesen wurden.

