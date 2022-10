POL-NI: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Rinteln (ots) - (ne) Am Sonntag, 30.10.2022 gegen 15:10 Uhr, verunfallte ein 19-jähriger Rintelner mit seinem Pkw BMW in Rinteln im Kreisverkehr in der Straße Galgenfeld, nachdem er mit überhöhter, nicht angepasster Geschwindigkeit, aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kam. Er prallte mit dem Pkw gegen ein dortiges Zaunelement neben der Fahrbahn. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 2250,00 Euro. ...

