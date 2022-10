POL-NI: Zeugen gesucht

Stadthagen (ots) - (bae)Am 29.10.2022 gegen 19:40 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe Haus Nr. 60 war der VW Golf des 46-jährigen Stadthägers am Fahrbahnrand abgestellt. Durch ein in Richtung Nordsehl fahrendes Fahrzeug wurde der VW am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sollte jemand Hinweise zu dem Vorfall geben können, die Polizei in Stadthagen ist rund ...

