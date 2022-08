Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Sachbeschädigung an Bushaltehaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem, OT Störy (bub) - Am 21.08.2022, gegen 00:30 Uhr, wurde das in der Karl-Peters-Straße 1, in 31167 Bockenem (Störy) beschädigt.

In der Nacht wurde in Störy ein gut besuchtes Dorffest abgehalten. Unweit des Festzeltes befindet sich das gemauerte Bushaltehäuschen in der Karl-Peters-Straße 1. Zwei männliche Personen entleerten zunächst einen Papierkorb im Inneren des Häuschens. Anschließend beschädigten sie mehrere Fenster an diesem.

Täterhinweise sind bereits vorhanden. Die Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

