Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Handtaschenraub am Bahnhof Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (bub) - Am 20.08.2022, gegen ca. 17:30 Uhr, ereignete sich ein Raub am Bahnhof in 31162 Bad Salzdetfurth.

Zwei männliche Täter stießen eine 16-jährige Bockenemerin zu Boden und schlugen auf sie ein. Anschließend entrissen sie ihr die Handtasche samt Inhalt. Daraufhin flüchteten die Täter fußläufig vom Bahnhof. Das Opfer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt.

Direkt im Anschluss an die Tat half ein namentlich nicht bekannter Passant dem Opfer auf. Die Polizei erhofft sich insbesondere durch diese Person mögliche Angaben zu den Tätern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell