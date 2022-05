Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220509-2: Entwendeten Mercedes in Erft gefunden

Bergheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (8. Mai) hat ein Unbekannter eine M-Klasse in Quadrath-Ichendorf entwendet und ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Fluchtweg einen Verkehrsunfall in Thorr verursacht. Am Sonntagmorgen fand eine Zeugin (57) dann das Fahrzeug im Stadtteil Kenten in der Erft. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 und des Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl, zum Verbleib des Fahrzeugs in der Nacht oder zur unsachgemäßen Entsorgung des Mercedes in der Erft geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7.40 Uhr verständigte die 57-Jährige Polizei und Feuerwehr. Sie hatte bei einem Spaziergang in der Straße "Zum Biotop" einen schwarzen Mercedes entdeckt, der zwei Meter vom Ufer entfernt in der Erft stand. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Auto aus dem Wasser. Polizisten stellten neben ausgelaufenen Betriebsstoffen auch Unfallspuren an dem Wagen fest. Sie stellten das Fahrzeug sicher und leiteten Ermittlungen beim Fahrzeughalter ein.

Das Fehlen seines Autos stellte der 47-jährige Halter der M-Klasse erst fest, als ihn die Beamten am Morgen aufsuchten. Eigenen Angaben zufolge hatte er den Mercedes am Fahrbahnrand der Köln-Aachener Straße in Höhe der Hausnummer 123 geparkt und zuletzt am Samstag (7. Mai) gegen 22 Uhr gesehen.

Kurz darauf meldete der Fahrzeughalter (47) eines VW Amarok eine Verkehrsunfallflucht. Der 47-Jährige habe sein Auto am Samstagabend (7. Mai) auf einer Rasenfläche neben der Einfahrt seines Hauses an der Weststraße geparkt. In der Nacht soll es in der Zeit von 1.30 bis 2 Uhr einen lauten Knall gegeben haben, den er aber in der Nacht nicht mit einem Unfall in Verbindung brachte. Am Morgen habe er seinen Amarok dann nicht wie am Abend geparkt stehen sehen und Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt. Teil der Ermittlungen ist, ob der Täter des entwendeten Fahrzeugs auch für die Verkehrsunfallflucht verantwortlich ist. (akl)

