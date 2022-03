Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220309 - 0257 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannter stört Demonstration - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ne)Am vergangenen Montag störte eine bislang unbekannte Person einen Demonstrationszug, indem diese "Heil Hitler" gerufen haben soll. Die Polizei sucht sowohl den Täter als auch Zeugen der Tat.

Der Aufzug befand sich gegen 18:50 Uhr in Höhe des Hauptbahnhofes. Hier hatte sich ein bislang unbekannter Zeuge an einen der Einsatzbeamten gewandt und mitgeteilt, dass er soeben eine Person gesehen habe, der die o. g. Äußerungen getätigt haben soll. Zwar hatte keiner der weiteren Teilnehmer dieser Demonstration mit dem Thema: "Kein Dank für die Blumen / Für Frauenbefreiung und Klassenkampf" den Vorfall mitbekommen, dafür jedoch die nun übermittelte Zeugenaussage des Unbekannten an den Polizisten. Es regte sich Unmut innerhalb der Versammlung, so dass der Einsatzbeamte deeskalierend einschritt. In diesem Moment verschwand der Zeuge, so dass auch seine Personalien nicht mehr festgestellt werden konnten.

Die Polizei sucht daher sowohl den Täter, als auch den betreffenden Zeugen, aber auch weitere Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt geben können.

Der Täter, gegen den die Kriminalpolizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, soll ca. 175 groß und dünn gewesen sein. Er hatte verfilzte Haare und trug einen ockerfarbenen Kapuzenpulli sowie eine Jeans.

Der gesuchte Zeuge war etwa 190cm groß und trug eine beige Mütze, eine helle Jacke sowie eine helle Hose.

Hinweise bitte an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10400.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell