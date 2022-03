Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220308 - 0256 Frankfurt-Gallus: Unfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 32-jährige Frau war am Samstag, den 5. März 2022, gegen 00.20 Uhr, mit ihrem E-Scooter auf der Eppenhainer Straße unterwegs in Richtung Europa-Allee. Kurz, bevor die Geschädigte die Kreuzung zur Europa-Allee erreichte, wurde sie von einem Pkw überholt. Als der Pkw auf gleicher Höhe mit ihr war, verlor sie die Kontrolle über den E-Scooter, stieß gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Die Geschädigte erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Erst dort kam die Frau wieder zu Bewusstsein.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 zu melden.

