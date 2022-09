Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Halskette in Straßenbahn geraubt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagabend raubte ein bislang unbekannter Täter die Halskette eines 16-Jährigen - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Jugendliche saß in der Straßenbahnlinie 5 als die Bahn gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle Kußmaulstraße hielt. Während des Halts schlug ein unbekannter Fahrgast dem 16-Jährigen plötzlich und ohne zu vorigen Kontakt in den Bauch, so dass dieser sich zusammenkrümmte. Dabei riss der Schläger eine Kette vom Hals des jungen Mannes und flüchtete aus der Bahn. Ein Zeuge, der sich an der Haltestelle aufhielt, versuchte noch den Täter aufzuhalten, was ihm aber nicht gelang. Letztlich flüchtete der Täter samt Beute im Wert von 100 Euro.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, Kinnbart, trug eine Hose mit Camouflage-Muster und einen bordeauxroten Rucksack.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Geschehenen geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell