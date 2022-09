POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Polizeifahrzeug beteiligt

Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Polizeifahrzeug beteiligt

Mannheim

Gegen 13.30 Uhr kam es in der Waldhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Polizeifahrzeug des Polizeipräsidiums Mannheim beteiligt war.

Die Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt fuhr während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Sondersignal auf der Gleisanlage in der Waldhofstraße in Richtung Luzenberg. Als eine Toyota-Fahrerin nach links in die Humboldtstraße abbiegen wollte, kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem überholenden Dienstfahrzeug. Die Fahrerin des Toyota wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim und der anschließenden Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt kurzfristig gesperrt. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr in der Waldhofstraße kam es nicht. Die Klärung der Unfallursache ist Ermittlungssache der Verkehrsexperten.

