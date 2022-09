POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Nauris A. ist wieder da

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Samstagnachmittag, 3. September, ist eine 66-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 66-jährige Bochumerin gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw den Zeppelindamm in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Kurz vor der Kreuzung Zeppelindamm / Wattenscheider Hellweg kam sie aus bislang ...

mehr