POL-BO: Witten: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall im Hammertal

Witten (ots) - Am 2. September, gegen kurz nach 17 Uhr, kam es in Witten an der Rüggenstraße zu einer häuslichen Auseinandersetzung. Im Zuge dieses Streites verletzte der 25-jährige Sohn seinen 55-jährigen Vater mit einem unbekannten Gegenstand. Der 55-Jährige musste lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte er stabilisiert ...

