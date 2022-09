Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Witten (ots)

Am 2. September, gegen kurz nach 17 Uhr, kam es in Witten an der Rüggenstraße zu einer häuslichen Auseinandersetzung.

Im Zuge dieses Streites verletzte der 25-jährige Sohn seinen 55-jährigen Vater mit einem unbekannten Gegenstand.

Der 55-Jährige musste lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte er stabilisiert werden.

Der 25-jährige Wittener flüchtete von der Tatörtlichkeit.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Aufenthaltsort des Flüchtigen festgestellt werden.

Durch angeforderte Spezialeinsatzkräfte wurde der junge Mann gegen kurz vor 0 Uhr an einem Wohnhaus an der Straße Am Gerdeshof in Witten festgenommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum und der eingesetzten Mordkommission dauern an.

