Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Polizisten bringen Bochumerin (73) um ihr Erspartes

Bochum, Dortmund (ots)

Falsche Polizisten haben eine 73-Jährige aus Bochum-Gerthe um ihr Erspartes gebracht. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich am Freitag, 2. September, erst in Bochum, später in Dortmund abgespielt. Gegen 11 Uhr klingelte das Telefon einer 73-jährigen Gertherin - ein falscher Polizist gab vor, ein Angehöriger der Seniorin hätte eine schwangere Frau bei einem Verkehrsunfall getötet; es müsse dringend eine Kaution gezahlt werden. Nach weiteren Telefonaten begab sich die Bochumerin schließlich zum Dortmunder Steueramt an der Löwenstraße 13 und übergab dort einem angeblichen Polizisten gegen 15.30 Uhr eine fünfstellige Bargeldsumme.

So wird der Mann beschrieben, der das Geld in Empfang nahm: männlich, 25 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sehr schlanke Gestalt, dunkelbraune Haare. Er trug eine dunkle Hose sowie dunkle Oberbekleidung und sprach mit leiser Stimme.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Zeugenhinweise.

Die Polizei appelliert: Echte Polizeibeamte werden niemals um Geld bitten. Auflegen ist nicht unhöflich! Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, beenden Sie das Gespräch und wählen den Polizeinotruf "110".

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

