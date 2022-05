POL-GÖ: (195/2022) Sachbeschädigung vor Praxis in Bad Lauterberg - Holzbank und Blumenkasten betroffen

Göttingen (ots) - Bad Lauterberg, Mörserweg, zwischen dem 20. April und 05. Mai 2022 BAD LAUTERBERG (as) - Von einer Grabstätte haben Unbekannte auf dem Friedhof in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zwei Blumenübertöpfe und eine Vase, jeweils aus Bronze, gestohlen. Die Gefäße waren am betroffenen Grab fest auf Steinen verschraubt, die die Diebe gleichfalls ...

mehr