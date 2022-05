Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (192/2022) Ermittlungen zu Diebstahl von Grabstätte - Diebe entwenden Bronze Gefäße

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Mörserweg, zwischen dem 20. April und 05. Mai 2022

BAD LAUTERBERG (as) - Von einer Grabstätte haben Unbekannte auf dem Friedhof in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zwei Blumenübertöpfe und eine Vase, jeweils aus Bronze, gestohlen. Die Gefäße waren am betroffenen Grab fest auf Steinen verschraubt, die die Diebe gleichfalls entwendeten. Angehörige bemerkten das Fehlen am gestrigen Donnerstag (05. Mai) und erstatteten Anzeige.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 20. April und 05. Mai. Das Motiv ist unklar. Die Polizei Bad Lauterberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

