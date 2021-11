Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung, Brände, Zeugenaufrufe, Einbrüche, Verkehrsunfälle, aggressiver Ladendieb, Raub, Körperverletzung

Sachbeschädigung an Schule

Wegen Sachbeschädigung an der Minna-Specht-Schule hat das Polizeirevier Reutlingen Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte verunstalteten in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Filzstiften Teile der Fassade und Glasfronten mit verunglimpfenden und teilweise beleidigenden Worten. Hierdurch entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Ermittlungen zur Täterschaft und möglicher Zusammenhänge zu vergangenen ähnlich gelagerten Fällen an der Schule dauern an.

Großengstingen (RT): Scheunenbrand

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagabend zu einem Scheunenbrand in der Kirchstraße ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr meldeten Anwohner über Notruf eine in Flammen stehende Scheune. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das circa 120 Quadratmeter große Gebäude bereits im Vollbrand. Zwei in der Scheune untergestellte Pferde konnten von Anwohnern unverletzt aus dem Brandobjekt herausgeführt werden. Ein Traktor sowie die Scheune selbst fielen den Flammen zum Opfer. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Zur Ermittlung der bislang unbekannten Brandursache wurden Kriminaltechniker zur Spurensicherung herangezogen.

Bad Urach (RT): Unbekannter verletzt Pkw-Lenkerin (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend auf der Landesstraße 245 (Fischburgtal) ereignet hat, werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/9240 zu richten. Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Mini-Cooper die L 245 von Seeburg in Richtung Hengen, als eine bislang unbekannte männliche Person unvermittelt aus einem Feldweg heraus vor dem heranfahrenden Pkw auf die Fahrbahn trat, weshalb die 25-Jährige ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste. Um sich nach dem Wohlbefinden des Mannes zu erkundigen verließ sie ihren Pkw, woraufhin der Unbekannte wortlos und wild fuchtelnd auf sie zugegangen sein soll. Die 25-Jährige stieg daraufhin wieder ihr Fahrzeug ein und stellte eine leicht blutende Verletzung an sich fest. Diese musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ihr die Verletzung auf bislang unbekannte Weise durch die männliche Person zugefügt worden. Der Mann, welcher als circa 30-40 Jahre alt, circa 180 cm groß, hellhäutig und mit dunkler Kleidung und Schildkappe bekleidet, beschrieben wird, entfernte sich schließlich über die Felder in Richtung Panzerringstraße. Intensive Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Esslingen (ES): Küchenbrand

Am späten Samstagabend ist es in einem mehrstöckigen Gebäude in der Straße Mittlere Beutau zum Brand in einer Wohnung gekommen. Gegen 21 Uhr geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang unbekannter Ursache eine Waschmaschine in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand, wobei es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr, welche den Brand rasch löschen konnte, mussten fünf Bewohner des Gebäudes über das Treppenhaus sowie eine Person aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss mit Hilfe der Drehleiter gerettet werden. Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 50.000 Euro. Die Feuerwehr Esslingen war mit 12 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 10 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort tätig. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Hauptstraße ist ein Unbekannter zwischen Freitag 08.15 Uhr und Samstag 15.40 Uhr eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang zum Gebäude und durchsuchte dort sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Diebesgut und dem entstandenen Sachschaden liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.

Aichtal-Aich (ES): Mit Pkw gegen Baum geschleudert

Am Samstag hat sich auf der Kreisstraße 1225 zwischen Filderstadt-Bonlanden und Aichtal-Aich ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine 26-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Die Frau fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Nissan in Richtung Aichtal, als sie noch vor dem Kreisverkehr beim Industriegebiet Riedwiesen aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geriet und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Nachdem der Pkw in der Folge zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr, kollidierte er schließlich frontal mit einem Baum. Die 26-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Nissan, an dem vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Kirchheim/Teck (ES): Aggressiver Ladendieb

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 25-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Der junge Mann war von Mitarbeitern einer Bäckereifiliale am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr in der Jesinger Straße beobachtet worden wie er eine Cola-Flasche aus dem im Verkaufsraum befindlichen Kühlschrank entnahm und anschließend die Örtlichkeit ohne zu bezahlen verlassen wollte. Um dies zu verhindern, stellte sich eine 58-jährige Verkäuferin dem 25-Jährigen in den Weg, wurde in der Folge aber von diesem heftig zur Seite gestoßen, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der flüchtende Ladendieb konnte kurz darauf vom zwischenzeitlich von seinen Mitarbeitern alarmierten Bäckereiinhaber in der Stadtmitte Kirchheim gesichtet und angesprochen werden. Von der Ansprache unbeeindruckt, flüchtete der 25-Jährige weiter über die Alleenstraße in Richtung Rollschuhplatz. Da ihm der Bäckereiinhaber nach wie vor folgte, nahm der Flüchtende im Bereich einer Gaststätte in der Alleenstraße mehrere herumliegende Steine auf und warf mit diesen nach seinem Verfolger. Einer der Steine traf den 59-Jährigen am Oberkörper, verletzt wurde dieser glücklicherweise nicht. Anschließend setzte der Ladendieb seine Flucht fort, wurde aber im Bereich des Rollschuhplatzes erneut von dem 59-Jährigen angesprochen, was dazu führte, dass der 25-Jährige nun mit einer Glasflasche warf. Der Bäckereiinhaber konnte ausweichen und überstand auch diesen Angriff unverletzt. Danach begab er sich zurück in die Bäckerei und verständigte die Polizei. Der 25-Jährige ist polizeibekannt und in den letzten Wochen in der Bäckereifiliale mit ähnlichen Sachverhalten bereits mehrfach aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Plochingen (ES). Niedergeschlagen und ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Ein 38 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 38-Jährige war zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er seinen Angaben zufolge gegen 3 Uhr im Bereich einer Gaststätte in der Urbanstraße auf den unbekannten Täter traf und von diesem unvermittelt mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend trat der Angreifer noch mehrere Male mit den Füßen in das Gesicht des Geschädigten, bevor er ihm das Handy sowie die Brieftasche mit Bargeld aus der Jackentasche entnahm. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen, welche nach dem Transport durch den Rettungsdienst in einem Klinikum behandelt wurden. Der Wert des Raubgutes beziffert sich auf circa 250 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise über die Polizei in Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen.

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr ist am Samstag ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in der Hirschlandstraße eingebrochen. Über ein Kellerfenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude bevor er im Inneren zwei Wohnungstüren aufbrach und sämtliche Räume durchsuchte. Ein unverschlossenes Zimmer im Dachgeschoss durchsuchte der Einbrecher ebenfalls, bevor er durch eine Terrassentüre unerkannt entkam. Neben einem geringen Bargeldbetrag wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Gomaringen (TÜ): Einbruch in Einkaufsmarkt

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Sonntag Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Ohmenhäuser Straße verschafft. Gegen 03.00 Uhr gelangten die Täter vermutlich über das Dach in die Räumlichkeiten des Marktes und lösten Alarm aus. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es ihnen zu flüchten. Die Höhe und Art des Diebesgutes ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Am Gebäude entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Die Ermittlungen zur Täterschaft und dem genauen Tatablauf dauern an.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Baseballschläger zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Täter fahndet das Polizeirevier Albstadt, nachdem am Samstagabend in der Bahnhofstraße im Ortsteil Ebingen zwei Männer angegriffen worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich gegen 21.40 Uhr die beiden 26 und 56 Jahre alten Männer vor einem Gebäude, als es wegen einer Nichtigkeit zum Streit mit einer bislang unbekannten Passantin kam. Kurz nachdem sich die Frau entfernt hatte, trat ein maskierter, circa 180cm großer, dunkel gekleideter Täter hinzu und traktierte die beiden Männer mit einem Baseballschläger. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht verletzt, während der 56-Jährige glücklicherweise unverletzt blieb. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Angreifer unerkannt entkommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/9550 mit dem Polizeirevier Albstadt in Verbindung zu setzen.

Balingen (ZAK): BMW prallt gegen Hauswand

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in der Dammstraße in Balingen gekommen. Der 29-jährige Lenker eines BMW befuhr gegen 22.30 Uhr die Wilhelmstraße und bog im weiteren Verlauf nach links in die Dammstraße ab. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam an der Hauswand eines Gebäudes in der Dammstraße zum Stillstand. Der 29-jährige Unfallverursacher und seine 19 und 26 Jahre alten Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Sachschaden an der Hauswand beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Zur Bergung des verunfallten Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.

