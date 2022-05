POL-GÖ: (190/2022) Polizeiinspektion Göttingen veranstaltet "1. Göttinger Motorrad - Verkehrssicherheitstag" - Informatives Programm am 14. Mai am Jahnstadion

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Steinweg Mittwoch, 27. April 2022, gegen 20.50 Uhr HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben zwei unbekannte Männer am Mittwochabend (27.04.22) gegen 20.50 Uhr einen mit Waren gefüllten Einkaufswagen aus einem Supermarkt am Steinweg gestohlen. Was für ...

mehr