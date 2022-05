Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (188/2022) Unbekannte attackieren Radfahrer zwischen Klein Lengden und Göttingen - 42-Jähriger leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 569, dortiger Radweg zwischen Klein Lengden und Göttingen in Höhe Windpark Samstag, 30. April 2022, gegen 20.15 Uhr

GEMEINDE GLEICHEN (jk) - Zwei unbekannte Männer haben am vergangenen Samstagabend (30.04.22) an der L 569 zwischen Klein Lengden und Göttingen einen Radfahrer attackiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr auf dem Radweg in Höhe des Windparks. Bei dem Angriff wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Es werden Zeugen gesucht.

Nach Schilderung des Radfahrers gingen die beiden ca. 30 bis 40 Jahre alten Unbekannten vor ihm auf dem Radweg in Richtung Göttingen. Als der 42-Jährige an den Männern vorbeifuhr, versetzte ihm der eine von beiden unvermittelt einen Stoß, so dass er stürzte. Am Boden liegend, habe ihn der andere Unbekannte dann weiter traktiert. Als sich ein Auto näherte, ließen die Angreifer von dem Mann ab und flüchteten in Richtung Klein Lengden. Ein Passant entdeckte den Verletzten und alarmierte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 bis 40 Jahre alt, einer von beiden hatte eine Glatze, der andere trug ein Cappy. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

