Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzter Zweiradfahrerin

Lahnstein (ots)

Am Montag, 03.01.2022, gegen 07:40 Uhr, kam es in der Adolfstraße zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Südallee. Die Fahrerin eines Kleinkraftrades wurde von einem Pkw touchiert, der sich aus Richtung Braubach genähert hatte, als sie sich in Höhe der dortigen Bushaltestelle befand. Zu diesem Zeitpunkt stand auch ein Bus an der dortigen Haltestelle. Durch den Anstoß kam die Zweiradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich unter 02621/913-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell