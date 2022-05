Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2022) Göttingen: Bewohner stirbt nach Feuer in Mehrfamilienhaus, Brandursache unklar - Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Von-Ossietzky-Straße

Mittwoch, 4. Mai 2022, gegen 21.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Göttinger Von-Ossietzky-Straße ist ein 51 Jahre alter Bewohner am Mittwochabend (04.05.22) so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Das Feuer war gegen 21.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mannes im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Göttinger noch ins rettende Freie bringen. Hier erlag der 51-Jährige dann seinen erlittenen Verletzungen.

Das Mehrfamilienhaus war am Abend aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Die zuvor evakuierten Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Von-Ossietzky-Straße gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Geismar waren mit insgesamt 33 Kräften im Einsatz.

Der Brandort wurde von der Polizei für Untersuchungen zur Brandursache beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell