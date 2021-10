Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

B27/ Buchen: Bye bye Führerschein

Gleich zwei Autofahrer werden nach Geschwindigkeitsverstößen am Freitag auf der B27 bei Buchen ihren Führerschein abgeben müssen. Beamte der Verkehrspolizei führten am Nachmittag auf der Bundesstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt waren sieben Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell und mussten beanstandet werden. Anstatt der erlaubten 100 km/h waren zwei Autofahrer mit über 140 beziehungsweise über 160 km/h unterwegs. Neben einem Bußgeld wird nun auch der Verlust ihrer Fahrerlaubnis auf die beiden zukommen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Mosbacher Brucknerstraße wurde am Wochenende ein geparkter Audi A4 beschädigt. Der Besitzer stellte das Fahrzeug am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in einem Hof neben der Fahrbahn ab, bis er gegen 17 Uhr wieder mit dem Auto davonfuhr. In diesem Zeitraum blieb der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren an dem Audi hängen. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden fuhr die unbekannte Person einfach davon und hinterließ nichts als einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell