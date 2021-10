Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: In Metzgerei eingebrochen - Tresor aufgeflext

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in eine Metzgerei in Forchtenberg ein. Aus dem Geschäft in der Muthofer Straße entwendeten sie zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 8.45 Uhr am Sonntag einen hohen Bargeldbetrag. Sie durchwühlten hierbei mehrere Räume und flexten einen Tresor auf. Der dabei verursachte Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau unter Telefon 07940 9400 zu melden.

Mulfingen: Rettungswagen kollidiert mit Reh

Ein Rettungswagen kollidierte Samstagnacht bei Mulfingen mit einem Reh. Gegen 22.45 Uhr war der Rettungswagen auf der Landesstraße 1020 von Hollenbach in Richtung Bundesstraße 290 unterwegs und stieß mit einem querenden Reh zusammen. Verletzt wurde niemand, auch das Reh sprang weiter. Der Rettungswagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den im Krankenwagen transportierten Patienten wurde ein Ersatzfahrzeug angefordert.

Kupferzell: Gegen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Kupferzell ein am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren Audi A2 gegen 23 Uhr im Fliederweg geparkt. Kurz vor 7 Uhr wollte sie wieder losfahren, was jedoch nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug musste in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Dort wurde festgestellt, dass die Spurstange gebrochen und der Radlauf beschädigt waren. Ein Unbekannter war vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ausparken aus den gegenüberliegenden Parkplätzen gegen das linke Vorderrad des Audi gestoßen, wodurch die Spurstange brach. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro kümmerte er sich offensichtlich nicht. Das Polizeirevier Künzelsau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07940 9400.

Waldenburg: Stromverteilerkasten umgetreten - Zeugen gesucht

Ein Stromverteilerkasten wurde vergangenes Wochenende in Waldenburg beschädigt. Beim Sportplatz in der Siercker Straße riss ein Unbekannter zwischen Freitag und Sonntagmorgen zunächst eine Türe des Verteilerkastens ab und trat ihn danach um. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07941 9300.

Öhringen: Vandalismus auf Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Die Spielgeräte auf einem Öhringer Kinderspielplatz und eine Betonmauer wurden von Freitag auf Samstag mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sprayer verunstaltete die Spielgeräte des Spielplatzes in der Wibelstraße samt einer angrenzenden Betonmauer in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 11 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter Telefon 07941 9300 entgegen.

Bretzfeld: Betrunken mit Mauer einer Weinstube kollidiert - Hoher Sachschaden entstanden

Magische Anziehungskraft übte am Freitagnachmittag offensichtlich die Mauer einer Bretzfelder Weinstube aus. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin versuchte gegen 16 Uhr auf einen Parkplatz bei einer Weinstube in der Hauptstraße zu fahren und kollidierte dabei mit der Mauer. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden von circa 25.000 Euro. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde bei der Frau ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab über ein Promille Alkohol. Sie musste anschließend mit zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, sie erwartet eine Anzeige.

