POL-EL: Lathen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Lathen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Fahrradgeschäft an der Meppener Straße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten insgesamt sechs Pedelecs unterschiedlicher Marken. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei mehr als 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

