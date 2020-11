Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 17.11.2020

Diebstahl aus PKW

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in einen auf dem Edekaparkplatz Am Wilhelmsbad abgestellten PKW ein und entwendeten einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher, zwei Brillen und die eingebauten Lautsprecherboxen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (som)

Diebstahl

In der letzten Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Seniorenheim in Seesen 110 Euro Bargeld aus der Geldbörse einer 92jährigen Bewohnerin. (som)

Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 11.00 Uhr, bis Montag, 16.11.2020, 07.00 Uhr, kam es zum wiederholten Mal zu einem Diebstahl auf der Großbaustelle an der Unterführung der A 7 bei Ildehausen. Unbekannte Täter zerstörten das Vorhangschloss eines Baucontainers und entwendeten mehrere Geräte sowie das Kettengehänge eines Krans. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. (som)

