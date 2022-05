Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (193/2022) Einbruch in Einfamilienhaus in Lutterberg - Diebe stehlen Bargeld, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Vor dem Staufenberg Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 07.55 und 15.40 Uhr

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Durch die aufgebrochene Eingangstür sind Unbekannte am Dienstag (03.05.22) im Laufe des Tages in ein Einfamilienhaus im Stauferberger Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 07.55 und 15.40 Uhr in der Straße "Vor dem Staufenberg". Ersten Erkenntnissen zufolge, entkamen die Diebe mit einer noch nicht feststehenden Menge Bargeld.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei Hann. Münden nach Zeugen, denen am Tattag in dem Ort verdächtige Personen bzw. auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Auch Aufnahmen von etwaigen auf den Grundstücken vorhandenen Kameras sind von Interesse. Ein Anwohner der Triftstraße berichtete den Ermittlern bereits von einem etwa 25 Jahre alten Mann, der an diesem Morgen gegen 09.00 Uhr bei ihm an der Haustür geklingelt habe. Der ca. 175 cm große Unbekannte habe vorgegeben, dass er Wasser für sein Auto bräuchte und darum gebeten, ihm eine leere Flasche zu befüllen. Der Unbekannte soll eine normale Statur und dunkles, kurzes Haar gehabt haben und mit einer Jeans mit Löchern/Schlitzen sowie einer dunklen Steppjacke bekleidet gewesen sein. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch gibt, ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

