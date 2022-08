Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Festnahme nach Einbruch

Ehra-Lessien (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei Gifhorn am frühen Sonntagmorgen einen Einbruch in ein leerstehendes Haus in Ehra-Lessien.

Der Täter hatte die rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses an der Dorfstraße aufgehebelt und sich so Zugang zum Inneren verschafft. Er entwendete einen Autoschlüssel und versuchte das Grundstück mit dem darauf abgestellten Fahrzeug zu verlassen. Ein Zeuge stellte sich dem Täter jedoch in den Weg, als dieser den Tatort mit dem Auto verlassen wollte. Der Mann flüchtete daraufhin fußläufig.

Beamte aus der Polizeiinspektion Gifhorn konnten einen 32-Jährigen nach intensiver Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, festnehmen. Er wurde vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Da der Zeuge den 32-Jährigen nicht ohne Zweifel identifizieren konnte und weitere Ermittlungen zur Identität des vor Ort handelnden Täters zu erfolgen haben, wurde der 32-Jährige am Nachmittag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

