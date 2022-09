POL-BO: Autofahrerin (66) kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Bochum, Dortmund (ots) - Falsche Polizisten haben eine 73-Jährige aus Bochum-Gerthe um ihr Erspartes gebracht. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise. Der Vorfall hat sich am Freitag, 2. September, erst in Bochum, später in Dortmund abgespielt. Gegen 11 Uhr klingelte das Telefon einer 73-jährigen Gertherin - ein falscher Polizist gab vor, ein Angehöriger der Seniorin hätte eine schwangere Frau bei einem Verkehrsunfall ...

