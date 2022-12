Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Farbschmiererei - Böller abgefeuert und Conatiner in Brand gesetzt - Autofahrer unter Drogeneinfluss - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Farbschmierereien

Unbekannte besprühten zwischen 9 und 9.30 Uhr am gestrigen Montag die Wand eines Gebäudes in der Blumenstraße mit schwarzer Farbe. Über die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Waiblingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit seinem Mercedes Benz streifte ein 43-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr einen in der Straße "In den Auen" abgestellten Ford Transit, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Heerstraße missachtete ein 31 Jahre alter Hyundai-Fahrer am Montagmittag gegen 12.15 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden VW Polo. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 47 Jahre alte Fahrerin des VW blieben unverletzt.

Weinstadt-Endersbach: Wer wurde gefährdet?

Kurz vor 16 Uhr befuhr eine 82-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem VW die Hauptstraße in Richtung Kirschblütenweg. Auf der Fahrt dorthin fuhr die Frau wohl Schlangenlinien, geriet auf den Gehweg und befuhr teilweise die Gegenfahrspur. Zeugenaussagen zufolge mussten mehrere Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beamte des Waiblinger Polizeireviers stellten bei einem Gespräch mit der 82-Jährigen gesundheitliche Einschränkungen fest. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden, sollten sich mit dem Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: In Gastraum eingebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr Zugang zu der Vorratskammer einer Gaststätte in der Weingärtner Vorstadt, wo sie aus einer Schublade einen Geldbeutel mit rund 150 Euro Bargeld entwendeten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Urbach: Wohnungseinbruch

In der Burgstraße wurde am Montagabend in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 20.35 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter haben hierzu ein Fenster eingeschlagen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. Dieses wurde von den Eindringlingen durchsucht, die letztlich einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Anwohner oder Passanten, die zum Tatgeschehen Verdächtiges beobachten konnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag die Weissacher Straße in Fahrtrichtung Cottenweiler. Er kam dabei zuweit nach rechts und streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Pkw BMW und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Den Unfallspuren zufolge müsste das Fahrzeug des Verursachers orangefarben lackiert gewesen sein. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr ereignete, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen: Auto überschlagen

Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Renault Twingo befuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr die Höhenstraße und kam bei nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatten Straße von der Straße ab. Der Pkw des 19-Jährigen überschlug sich dabei und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Fellbach: Böller abgefeuert

Mehrere Jugendliche wurden am Montagnachmittag gesehen, wie sie in der Friedrich-List-Straße zwischen parkenden Fahrzeugen Böller abfeuerten. Ein Böller wurde auch vor ein vorbeifahrendes Auto geworfen, wobei am Fahrzeug kein Schaden entstand. Zuvor warfen möglicherweise dieselben Personen bei der Gäuäckersporthalle in der Bühlstraße Böller in einen Container, der daraufhin Feuer fing. Zum Löschen des Containers war die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei Fellbach bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Hinweise auf die unbekannten Personen.

Fellbach: Einbruch gescheitert

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Einbrecher in der Cannstatter Straße in ein Wohnhaus einzubrechen. Zunächst schlugen die Eindringlinge die Scheibe einer Eingangstüre ein und verschafften sich Zugang zum Treppenhaus. Anschließend versuchten sie vergeblich im 1. Obergeschoss des Gebäudes eine Eingangstüre gewaltsam zu öffnen. Möglicherweise wurden die Einbrecher auch bei der Tatausführung gestört. Hinweise zum Tatgeschehen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro hinterlassen wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13.45 Uhr die Widerscheinstraße und missachtete an der Kreuzung Wolfsgasse die Vorfahrtsregelung. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß sie mit einem 76-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, die Schäden belaufen sich auf ca. 2000 Euro.

Schorndorf: Gegen Pfosten geprallt

Ein 65-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die Welzheimer-Wald-Straße als er beim Abbiegen in die Hofgartenstraße vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenpfosten prallte. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Winnenden: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreife stoppte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 23.30 Uhr bei der Marbacher Straße einen 32-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung seiner Fahreignung wurde eine akute Drogenbeeinflussung wahrgenommen. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren gegen ihn eingeleitet in dessen Rahmen eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Dem Autofahrer drohen nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

