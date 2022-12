Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Althütte: In Vereinsheim eingebrochen

Althütte: (ots)

Bei der Nonnenmühle wurde in der Nacht zum Montag in das Vereinsheim eines Angelsportvereins eingebrochen. Dazu beschädigten die Täter einen Rollladen und schlugen ein Fensterglas ein, um ins Gebäude einzudringen. Dort entwendeten sie aus einer aufgefundenen Geldkassette einen dreistelligen Bargeldbetrag. Am Gebäude wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Wer zum Tatgeschehen sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell