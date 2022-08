POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Uhren und Schmuck erbeuteten Einbrecher, die sich zwischen dem 15. und 27. August 2022 gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus "Am Pferdekamp" verschafft hatten. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Täter gelangten über ein Garagendach an ein Fenster im Obergeschoss, das sie aufbrachen. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim ...

