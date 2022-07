Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken mit dem Fahrrad gefahren und schwer gestürzt - Hilden - 2207091

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend des 19.07.2022, gegen 23.00 Uhr, wurden Rettungsdienst und Polizei in Hilden in den Stadtpark an der Hofstraße gerufen. Zeugen hatten im Park einen 52-jährigen Fahrradfahrer aus Erkelenz auf dem Boden liegend gefunden, welcher mit seinem Rennrad gestürzt war und sich dabei verletzt hatte. Die schnell eingetroffene Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur ambulanten ärztlichen Behandlung einer Beinverletzung in ein örtliches Krankenhaus.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme räumte der 52-Jährige ein, dass er vor dem Unfall "ein paar Bier" getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille (0,81 mg/l). Die Hildener Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren gegen den Fahrradfahrer ein. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur Beweisführung wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell