POL-AA: Ostalbkreis: Fahrraddiebstahl, eingeschlagene Scheibe und Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang-Strümpfelbach: Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer bog am Sonntag gegen 2.30 Uhr von der Ludwigsburger Straße in die Haller Straße ein und stieß hierbei mit der vorfahrtsberechtigten und in Richtung Backnang fahrenden 21-jährigen Golf-Fahrerin zusammen. Hierbei verletzte sie die VW Fahrerin leicht. An den Autos entstand Sachschaden. ...

