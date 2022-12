Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Verkehrsvorfälle und Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang-Strümpfelbach:

Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer bog am Sonntag gegen 2.30 Uhr von der Ludwigsburger Straße in die Haller Straße ein und stieß hierbei mit der vorfahrtsberechtigten und in Richtung Backnang fahrenden 21-jährigen Golf-Fahrerin zusammen. Hierbei verletzte sie die VW Fahrerin leicht. An den Autos entstand Sachschaden.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

Mittels eines Werkzeugs wurde in der Pfarrstraße ein parkender Pkw Mercedes am Kotflügel und Beifahrertüre mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Freitagabend und Sonntagmittag verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr befuhr eine 38-jährige Fiat-Fahrerin die L 1127 und bog in den Kreisverkehr Oberer Schrei ein, wobei sie die Vorfahrt missachtete. Sie stieß mit einem im Kreisel fahrenden 59-jährigen Mitsubishi-Fahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 45-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag ereignete. Gegen 15.45 Uhr befuhr er mit seinem Opel den Haldenweg, wo der Pkw beim Abbiegen in die Kappelstraße auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen ein Geländer prallte. Dieses wurde komplett aus der Verankerung gerissen. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Renault Kangoo beschädigte am Samstagabend kurz nach 21 Uhr einen in der Scheffelstraße abgestellten Nissan, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte konnte angeben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Renault vermutlich Kangoo, mit Stuttgarter Kennzeichen handelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Backnang: Zeugen zu Verkehrsvorfall gesucht

Eine Mazda-Fahrerin fuhr am Samstagabend gegen 20.15 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Adenauerplatz, als sie ungewollt leicht auf die linke Fahrspur geraten ist. Der neben ihr fahrende BMW-Fahrer hupte umgehend und hielt bei der nächsten Gelegenheit neben der Mazda-Fahrerin an, ließ die Scheiben herunter und suchte das Gespräch. Die Autofahrerin ließ sich nicht darauf ein und fuhr dann weiter. Dieses Vorhaben wiederholte sich nun in der Folge im Stadtgebiet über die Stuttgarter Straße, Marktstraße, Sulzbacher Straße mehrmals, wobei es auch zu gefährlichen Situationen beim Überholen bzw. bei Spurwechseln kam. Beim Dresdener Ring stieg der BMW-Fahrer aus und schlug mit der Hand auf das Auto der Mazda-Fahrerin. Hinweise zu den Vorfällen und auf den noch unbekannten und sehr aufgebrachten Autofahrer, der mit einem weißen BMW unterwegs war, erbittet nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 50-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr am Montag gegen 7.15 Uhr die Erich-Schumm-Straße in Richtung Siegelsberger Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt und stieß mit der 17-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftzeugs der Marke Ape zusammen. Das Mädchen wurde aus dem dreirädrigen Fahrzeug geschleudert, wobei sie sich verletzte. Sie wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 5000 Euro.

