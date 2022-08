Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Donnerstag wechselte eine Autofahrerin in Biberach unerwartet den Fahrstreifen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 83-Jährige in der Waldseer Straße in Richtung Ummendorf. An der Kreuzung Valenceallee ordnete sie sich mit ihrem VW Caddy auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Rindenmoos ein. Die ortsunkundige Seniorin bemerkte wohl, dass sie sich auf der falschen Fahrspur eingeordnet hatte. Ohne auf den Verkehr links neben ihr zu achten, fuhr die 83-Jährige geradeaus in Richtung Ummendorf weiter. Dort war eine 35-Jährige mit ihrem VW Polo unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

