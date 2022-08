Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Nattheim - Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat am Donnerstag bei Giengen und Nattheim kontrolliert.

Ulm (ots)

Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr hatten die Kontrollierenden nicht nur die Anreisenden zu einem Festival im benachbarten Bayern im Blick. Knapp 90 Fahrzeuge hielten die Beschäftigten zur Kontrolle an. Die meisten Fahrzeuge waren in Ordnung. Trotzdem werden allein sechs angezeigt, weil sie zuvor zu schnell unterwegs waren. An 14 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Meist wegen unerlaubter Umbauten. An einem Motorrad war ein Reifen abgefahren, ein anderes war nicht versichert. Zwei Motorräder und ein Auto waren so unsicher, dass die Fahrer nicht weiter durften. Das Auto wurde gleich komplett sichergestellt und von einem Sachverständigen begutachtet. Insgesamt 17 Fahrer müssen jetzt Mängel beheben und dies später auch nachweisen.

Zur Sicherheit auf den Straßen gehört auch, dass die Fahrzeuge in einem sicheren Zustand sind. Deshalb kontrolliert die Polizei regelmäßig die Fahrzeuge. Wer nachlässig ist oder gar unerlaubte Umbauten vornimmt, dem drohe dann schnell ein Bußgeld, mahnt die Polizei. Denn wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, ist die Polizei konsequent.

