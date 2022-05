Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220506-4: Gefahrensituation Abbiegen: Traktorfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Abbiegen ist ein komplexer Verkehrsvorgang, bei dem höchste Konzentration erforderlich ist.

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim ist am Donnerstagvormittag (6. Mai) ein Traktorfahrer (56) leicht verletzt worden. Laut derzeitigem Sachstand war der 56-Jährige gegen 11.15 Uhr auf der Laacher Straße in Fahrtrichtung Wiedenaustraße unterwegs. Zeitgleich sei der Fahrer (27) eines Lieferwagens auf der Laacher Straße in Richtung Kiesgrube gefahren. Als er beabsichtigte links abzubiegen, sei es in Höhe der Straße "In der Freiheit" zum Zusammenstoß mit dem Traktor gekommen.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf. Da der 27-jährige Unfallbeteiligte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Abbiegen ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet um besondere Aufmerksamkeit bei Abbiegevorgängen. (sc)

