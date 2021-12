Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte Donnerstag, 30.12.2021, 03:50 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Parkinsel in Ludwigshafen ein. Im Innern wurden Lebensmittel und Bargeld in einem dreistelligen Bereich entwendet. Mitarbeiter der Gaststätte bemerkten den Einbruch beim Betreten des Lokals aufgrund einer offenen Tür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

