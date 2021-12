Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebe nach Flucht festgenommen Donnerstag, 30.12.2021, 12 Uhr

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in einem Ludwigshafener Einkaufszentrum zu einem Ladendiebstahl. Der Detektiv des Bekleidungsgeschäfts konnte die beiden Ladendiebe zu Fuß verfolgen und die Polizei verständigen. Die beiden Beschuldigten im Alter von 35 und 46 Jahren konnten in unmittelbarer Nähe des Tatorts durch die Polizei festgenommen werden. In ihrem geparkten Pkw wurde das Diebesgut (Kleidung in einem dreistelligen Wert) aufgefunden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, durften die beiden Männer die Polizeidienststelle wieder verlassen. Sie erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Diebstahls.

