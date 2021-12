Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - 21-Jähriger aus Untersuchungshaft entlassen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5105435

Im Rahmen seiner zeugenschaftlichen Vernehmung gab der 23-jährige Geschädigte an, dass es sich bei dem 21-jährigen inhaftierten Beschuldigten nicht um den Täter handele. Der Haftbefehl wurde deshalb am 23.12.2021 aufgehoben. Der Beschuldigte wurde am selben Tag aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

