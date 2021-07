Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Silz,Gossersweiler-Stein,Birkenhördt (ots)

Am Sonntag, 18.07.2021, wurden gleich 3 Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt. Gegen 12:20Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Mofa die L493 von Silz in Richtung Vorderweidenthal. Kurz nach der Einmündung zum Sportplatz stürzte die Fahrerin beim Wechsel auf den Fahrradweg. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Landung des Hubschraubers musste die Landstraße gesperrt werden. Auf der L 494 zwischen Gossersweiler-Stein und Silz wurde zwei Kradfahrer verletzt. Ein 32-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 16:40 Uhr die Landstraße in Richtung Silz und wollte auf Höhe einer Kapelle nach links abbiegen. Der nachfolgende 26-jährige Kradfahrer übersah den Abbiegevorgang und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Beim Ausweichen nach links kam es zur Kollision der beiden Kradfahrer. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Krafträdern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Um 17:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger fuhr mit seinem KRAD die Kreisstraße 11 von Birkenhördt kommend in Richtung Bethof. In einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500.- Euro.

