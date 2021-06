Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeikommissariat Osterholz derzeit nur eingeschränkt erreichbar ++ Haltende Fahrzeuge übersehen ++ 17-Jähriger auf Motorrad nach Unfall leicht verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Polizeikommissariat Osterholz derzeit nur eingeschränkt erreichbar

Landkreis Osterholz. Bürgerinnen und Bürger können das Polizeikommissariat Osterholz derzeit nur eingeschränkt erreichen. Bereits seit Montag bestehen technische Störungen, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird. Während die bekannte Erreichbarkeit am Montag und Dienstag noch mit Einschränkungen funktionierte, ist diese nunmehr ganz ausgefallen. Die Polizei ist bis auf Weiteres über eine provisorisch eingerichtete Mobilrufnummer 01525/68800655 erreichbar.

Haltende Fahrzeuge übersehen

Ritterhude. Am Dienstagnachmittag kam es in der Stader Landstraße in Fahrtrichtung Bremen zu einem Unfall mit drei leichtverletzten Personen und rund 12.000 Euro Sachschaden. Zwei Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden.

Zuvor hatte ein 53-Jähriger in einem Hyundai scheinbar übersehen, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt halten mussten. Er fuhr auf einen Audi eines 52-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen Ford eines 71-Jährigen geschoben wurde. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

17-Jähriger auf Motorrad nach Unfall leicht verletzt

Worpswede. Eine 53-jährige Fahrerin eines Opel übersah am frühen Dienstagabend einen bevorrechtigten 17-Jährigen auf einem Motorrad und prallte mit ihm zusammen. Die Frau wollte von der Hembergstraße nach links in die Straße "Hörenberg" in Richtung Grasberg fahren, als der 17-Jährige ihr entgegenkam. Der 17-Jährige stürzte durch den Aufprall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

