Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstähle auf Baustellen im Hanseviertel - Zeugenhinweise ++ Lüchow - Betrug über Messenger-Dienst ++ Uelzen - Brand im Sicherungskasten ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 15.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendetektiv erwischt Diebin - Diebesgut mehrere hundert Euro wert

Am Morgen des 14.03. kam es gegen 09:00 Uhr in einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße zu einem Ladendiebstahl. Eine 39 Jahre alte Lüneburgerin wurde durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie einige Parfumflaschen entwendete. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 300 Euro. Die 39-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am 14.03. gegen 11:45 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Wulf-Werum-Straße zu einem Taschendiebstahl aus einem getragenen Rucksack. Der bisher unbekannte Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Rucksack. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro.

Lüneburg - Diebstähle auf Baustellen im Hanseviertel - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. kam es zu mehreren Diebstählen auf Baustellen im Lüneburger Hanseviertel. Unter anderem in der Ilse-Cartellieri-Straße und in der Anna-Vogeley-Straße wurden Baucontainer aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet. Zudem wurde Dieselkraftstoff aus einem geparkten Radlader entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Am 14.03. kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Straße Buendorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher Unbekannte gelangten nach ersten Erkenntnissen über eine höher gelegene Katzenklappe in das Objekt. Darin entwendeten die Einbrecher unter anderem Bargeld. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Straßenkriminalität - Die Polizei kontrolliert ...

Bei Kontrollen am Nachmittag des 14.03. im Wandrahmpark konnten bei einer Männergruppe bestehend aus vier Personen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei einem 42-Jährigen aus Scharnebeck wurden drei Klemmleistenbeutel mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei einem weiteren 32-Jährigen Lüneburger wurde ebenfalls eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Vastorf - Einbruch auf Baustelle - Täter flüchten mit Beute

In der Nacht des 14.03. kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Container auf einer Baustelle Am Köstorfer Busch. Zwei unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück und entwendeten aus einem Anhänger diverse Gegenstände, unter anderem eine Kabeltrommel. Im Anschluss flüchteten die Täter mit der Beute. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Bleckede - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten -Hinweise

In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. kam es in der Fritz-von-dem-Berge-Straße zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte versuchten vermutlich den Automaten aufzuflexen, dies gelang jedoch nicht vollständig. Ob Diebesgut erlangt wurde, wird derzeit noch ermittelt. Videoaufnahmen wurden gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Betrug über Messenger-Dienst - Mutmaßliche Enkelin benötigt Hilfe

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Kontaktaufnahmen durch mutmaßliche Familienangehörige über Messenger-Dienste. Ein 78-Jähriger aus Lüchow erhielt ebenfalls eine Nachricht, in welcher seine angebliche Enkelin ihn aufforderte Überweisungen für sie zu tätigen. Der 78-Jährige erkannte den Betrugsversuch und überwies kein Geld.

Die Fälle häufen sich aktuell, in denen ältere Mitbürger*innen über einen Messenger-Dienst angeschrieben werden. In einer Nachricht mit unbekanntem Absender täuschen die Täter ein Verwandtschaftsverhältnis vor und geben an, dass sie ein neues Mobiltelefon haben oder aufgrund eines technisches Defekts nicht von der ursprünglichen Nummer aus schreiben. Sie bitten dann unter einem Vorwand um Geld. Hierbei wird eine "neue" Kontonummer angegeben, da sich angeblich auch das Konto verändert hat. In den meisten Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und die Polizei informiert.

Der Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und rät:

- Antworten Sie auf keinen Fall auf derartige Nachrichten

- Sichern Sie die Nachricht und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei.

- Sprechen Sie unbedingt direkt mit den betreffenden Angehörigen.

- Tätigen Sie keine Überweisungen auf fremde Konten.

Lüchow - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Fußgänger leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Dr-Lindemann-Straße wurde ein 71-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Gegen 11:00 Uhr übersah der 44 Jahre alte Fahrer eines Fiat Ducato auf dem Parkplatz einen 77-Jährigen Fußgänger, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 77-Jährige wurde ins Klinikum verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Uelzen

Uelzen/Bad Bevensen - Geldbörsen beim Einkaufen entwendet

Am Nachmittag des 14.03.kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Celler Straße zu einem Taschendiebstahl. Bisher Unbekannte entwendeten die Geldbörse eines 82-Jährigen mit diversen Karten und Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Bei einem weiteren Diebstahl in einem Geschäft in der Medinger Straße in Bad Bevensen wurde ebenfalls eine Geldbörse entwendet. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Einkaufens in der Hosentasche eines 73-Jährigen. Der Sachschaden liegt auch hier bei gut 200 Euro.

Uelzen - Diebstahl diverser Räder - Zeugenhinweise

Zwischen dem 11.03. und dem 14.03. verschafften sich unbekannten Zutritt zu einem Firmengelände Am Funkturm. Ein dort befindlicher Container wurde gewaltsam geöffnet und mindestens 30 Sätze Räder entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Brand im Sicherungskasten - Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

Am späten Abend des 14.03. kam es gegen 23:30 Uhr nach ersten Erkenntnissen zu einem Schmorbrand innerhalb eines Sicherungskastens in der Straße Zum Neuen Gehege. Daraus resultierte ein offenes Feuer in Teilen der Wand- und Deckenverkleidung, sodass die alarmierte Feuerwehr dies löschen musste. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Sachbeschädigung durch Steinwurf - Fenster und Spiegel beschädigt

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 12.03. und dem 14.03. zu einer Sachbeschädigung eines Cafés in der Veerßer Straße. Unbekannte warfen einen Stein in ein Fenster, sodass dieser im Innenraum zudem einen Spiegel beschädigte. Der Sachschaden liegt bei gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mitfahrer

Am Nachmittag des 14.03. kam es gegen 15:30 Uhr in der Heinrich-Meyerholz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota übersah, dass der vor ihr fahrende Pkw VW beabsichtigte nach rechts in eine Einfahrt einzubiegen, sodass diese auf den Vorausfahrenden auffuhr. Ein 29-jähriger Mitfahrer in dem Pkw VW wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von gut 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell