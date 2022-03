Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Grundschule - Zeugenhinweise ++ Dahlenburg - Pkw brennen vollständig aus ++ Jameln/Lüchow - mit Motorrad geflüchtet und verunfallt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 14.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Grundschule - Zeugenhinweise

Am Abend des 13.03. kam es gegen 20:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Grundschule am Hasenburger Berg. Unbekannte traten die Scheibe einer Tür ein. Vermutlich aufgrund des Auslösens der Alarmanlage flüchteten die Unbekannten. Der Sachschaden liegt bei 150 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es dann im weiteren Verlauf der Nacht vom 13.03. auf den 14.03. Erneut wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und im Objekt weitere Scheiben beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Feuerlöscher. Die Täter flüchteten unerkannt. Der erneute Sachschaden liegt bei mehr als 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 12.03. auf den 13.03. kam es in der Elbstraße und in der Industriestraße zu Einbrüchen. Unbekannte hebelten unter anderem die Tür zu einem Imbiss in der Elbstraße auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Bei einem weiteren Imbiss in der Industriestraße wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Bei zwei weiteren Firmen in unmittelbarer Nähe blieb es bei einem versuchten Einbruch. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am Nachmittag des 13.03. zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem St.-Stephanus-Platz. Der gegen Wegnahme gesicherte E-Scooter wurde durch Unbekannte entwendet, sodass ein Sachschaden von gut 700 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus geparkten Pkw - Zeugenhinweise

Am 13.03. kam es im Bereich des Parkplatzes Am Bargenturm zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw BMW X5. Unbekannte versuchten zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr die hintere Seitenscheibe des Pkw einzuschlagen, dies misslang. Diebesgut wurde daher nicht erlangt.

Bei einem weiteren Diebstahl aus einem geparkten Pkw Kia Ceed am Nachmittag des 13.03 zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Parkhaus Stadtmitte in der Straße Bei der Ratsmühle waren die Täter erfolgreich. Hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein im Fahrzeug befindlicher Rucksack entwendet. Der Sachschaden beider Taten liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Pkw brennen vollständig aus - Zeugenhinweise

Zu einem Brand zweier Pkw kam es in der Nacht zum 14.03. gegen 00:30 Uhr in der Industriestraße. Die beiden hintereinander geparkten Pkw Audi A6 und VW Passat gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurden dadurch vollständig zerstört. Durch die Feuerwehr Dahlenburg wurden die beiden Pkw gelöscht. Es entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ....

Am Abend des 12.03. wurden im Bereich der Goseburg einige dort befindliche Fahrzeuge unter anderem mit dem Schwerpunkt Tuning kontrolliert. Hierbei wurden gut 50 Pkw kontrolliert, wovon gegen zwei Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeiten eingeleitet wurden.

Westergellersen - Unfall auf der Landesstraße 216 - Fahrer leicht verletzt

Am Morgen des 14.03. kam es auf der L216 zwischen Westergellersen und Kirchgellersen zu einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa befuhr die L216 von Westergellersen in Richtung Kirchgellersen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln/Lüchow - mit Motorrad geflüchtet und verunfallt - Fahrer flüchtet schwerverletzt - Ermittlungen gegen 48-Jährigen - Mann verletzt in Klinikum angetroffen - kein Führerschein

Mit seinem Motorrad verunfallte ein vermutlich 48-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.03.21 gegen 15:45 Uhr in der Wendlandstraße. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Motorradfahrer mit seiner Aprilia auf der Bundesstraße 248 in Jameln kontrollieren wollen. Der Mann gab Gas und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit (>140 km/h) auch innerorts. Der Mann fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auch entgegengesetzt einer Einbahnstraße und konnte aus dem Sichtfeld der Streifenwagenbesatzung verschwinden. Gegen 17:00 Uhr meldeten Passanten ein verunfalltes Motorrad im Bereich des Einmündungsbereiches Wendlandstraße/Tarmitzer Straße. Die Polizei sicherte den Unfallort und konnte den vermeintlichen Fahrer, einen 48-Jährigen aus der Region, gegen 18:00 Uhr schwer verletzt in der Elbe-Jeetzel-Klinik antreffen. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und äußerte sich nicht zum Tatvorwurf. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Bergen (Dumme) - verunfallt - mit Pkw überschlagen

Leichte Verletzungen erlitt eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta in den Nachmittagsstunden des 13.03.22 auf der Bundesstraße 71. Die Frau aus Wittenberge war gegen 15:30 Uhr alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mit dem Pkw. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lübbow, OT. Dangenstorf - "grün statt blau" - neues Versicherungskennzeichen fällig - Polizei ahndet Verstoß

Eine 17-Jährige mit einem Mofa-Roller Piaggio kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 13.03.22 auf der Landesstraße 260. Die Jugendliche war noch mit "altem" Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2021 unterwegs. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vor dem Hintergrund, dass entsprechende Versicherungen für weit weniger als 50 Euro im Jahr abzuschließen sind, mahnt die Polizei Fahrzeugführer jetzt schnell zu handeln.

Hintergrund:

"Alle Jahre wieder ..." - Am 1. März beginnt für Motor- und Elektroroller sowie versicherungspflichtige Elektrofahrräder (u.a. Kleinkrafträder wie Mofas und Mopeds, E-Scooter, S-Pedelecs, elektrische Krankenfahrstühle, ...) das neue Versicherungsjahr. Die Fahrzeuge benötigen dann ein neues Versicherungskennzeichen und dürfen vom 01.03.2022 - 28.02.2023 nur noch mit dem grünen Kennzeichen unterwegs sein. Die blauen Versicherungskennzeichen verlieren ihre Gültigkeit.

Neu ist seit dem letzten Jahr, dass die Möglichkeit besteht, sich anstatt für die herkömmlichen Kennzeichen aus Aluminium- oder Stahlblech, für eine Klebefolie zu entscheiden, so dass geklebt anstatt geschraubt werden kann. Bei den Folienkennzeichen wird eine Trägerplatte aus Kunststoff mehrere Jahre verwendet; nur die oberste dünne fälschungssichere Plastikschicht wird gewechselt.

"Wer mit "alten" Kennzeichen weiterfährt, hat keinen Haftpflichtversicherungsschutz mehr und macht sich strafbar❗", sagt auch unser Verkehrssicherheitsberater Polizeioberkommissar Martin Schwanitz (vom Präventionsteam der Polizei Lüneburg). Die Strafbarkeit liegt auch vor, wenn man sie fahrlässig begeht, also schlicht vergessen hat, an das neue Schild zu denken.

Wustrow - Dieseldiebstahl aus Lkw - Hinweise

In der Nacht vom 13.03. auf den 14.03. kam es in der Straße Am Felde zum Diebstahl von gut 200 Litern Dieselkraftstoff aus einem dort geparkten Lkw. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein jedoch unter dem Einfluss von Drogen stoppte die Polizei einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Dacia in den Nachtstunden zum 14.03.22 Kurze Bülten. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 01:15 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain, THC sowie Amphetamin verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - mit falschen Kfz-Kennzeichen unterwegs

Wegen Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 61-Jährige aus dem Landkreis Uelzen. Eine Polizeistreife hatte den Mann in den Nachmittagsstunden des 13.03.22 gegen 17:30 Uhr in der Ebstorfer Straße am Lenkrad eines Pkw BMW kontrolliert. An diesem befanden sich die Kfz-Kennzeichen eines Pkw VW. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Natendorf, OT. Hohenbünstorf - Vandalen unterwegs - Ortsschilder abgerissen

Drei Ortsschilder entfernten Unbekannte in der Nacht zum 13.03.22 in der Ortschaft Hohenbünstorf. Zwei Schilder wurden in einen Vorgarten geworfen. Darüber hinaus versuchten die Vandalen gegen 04:30 Uhr ein Straßenschild abzureißen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-95897-0, entgegen.

Wrestedt - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 0,57 Promille

Einen 58 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 14.03.22 in Wrestedt. Bei der Kontrolle des Opel-Fahrers gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 0,57 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Wrestedt - Lkw fährt in Schutzplanke - 10.000 Euro Sachschaden

Aufgrund Übermüdung verunfallte ein 33-Jahre alter Lkw-Fahrer Daimler in den Abendstunden des 13.03.22 auf der Bundesstraße 4 zwischen Sprakensehl und Breitenhees. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell