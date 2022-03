Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.03.-13.03.22 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Bushaltestelle beschädigt

Am Freitagnachmittag wurde in der Straße Ziegelkamp das Glas der dortigen Bushaltestelle beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten im Zug

Zwischen zwei männlichen Personen kam es zu Streitigkeiten im stehenden Zug in Lüneburg. Dabei schlug ein 28-Jähriger einem 43-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Als der 43-Jährige von den eingesetzten Polizeibeamten zum Sachverhalt befragt werden sollte, versuchte er diese zu schlagen und nach ihnen zu treten. Verletzt wurden die Beamten nicht. Gegen den 43-Jährigen werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Bierdose auf die B216 geworfen Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Von einer bislang unbekannten Person wurde von der Brücke der Dahlenburger Landstraße eine Bierdose auf die Bundesstraße 216 geworfen. Ein dort fahrender Lkw wurde getroffen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in eine Gaststätte

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Apothekenstraße. Unbekannte stiegen durch ein Fenster ein und entwendeten Bargeld aus der Gaststätte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Hausverbot durchgesetzt, verletze Polizeibeamte Eine junge 24-jährige alkoholisierte Frau weigerte sich Samstagmorgen, trotz des ausgesprochenen Hausverbotes durch die Sicherheitskräfte, eine Kneipe auf dem Stint zu verlassen. Die dazu gerufenen Polizeibeamten setzten das Hausrecht durch und verbrachten die junge Frau aus der Kneipe. Dabei schlug und trat sie die eingesetzten Beamten, sodass diese leicht verletzt wurden.

Lüneburg - Tiefgaragen aufgebrochen

In der Dorette-von-Stern-Straße und der Straße Am Speicher wurden in der Nacht zu Samstag Tiefgaragen aufgebrochen, teils blieb es auch bei einem Versuch. Ein Fahrrad wurde dabei entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Barum

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Widukindweg. Bei dem Haus wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Bardowick

In der Nacht zu Samstag wurde durch Unbekannte der Schaukasten der Ev.-luth- Kirchengemeinde in Bardowick zerstört. Die Scheibe wurde eingeschlagen. Der Schaden liegt bei ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg / Landkreis Lüneburg - Fahrten unter Einfluss von Alkohol

Im Landkreis Lüneburg, Bereich Scharnebeck / Echem, wurde ein Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke festgestellt. Bei dem 24-Jährige wurde ein Atemalkoholwert von 2,07 Promille am späten Freitagabend festgestellt. Eine Blutprobe wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer wird in der Thorner Straße in der Freitagnacht mit einem Atemalkoholwert von 2,37 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt.

In Scharnebeck wurde ein 84-Jähriger am Samstagnachmittag mit einem Atemalkoholwert von 1,84 Promille bei einer Verkehrskontrolle festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Fahrt endete für einen 38-jährigen Samstagabend nach einer Verkehrskontrolle in der Lilienthalstraße, da ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille bei ihm festgestellt wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt.

Auch in der Straße Am Weißen Turm endete die Fahrt für einen stark alkoholisierten 39-jährigen Führer eines Kleinkraftrades. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Fahrzeugführers konnte kein Atemalkoholwert ermittelt werden. Eine Blutprobe wurde durchgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass in Schlangenlinien fuhr und immer wieder stark abbremste. Daraufhin konnte ein 43-jähriger alkoholisierter Fahrzeugführer festgestellt werden. Die Feststellung des Atemalkoholgehalts wurde durch den Fahrzeugführer abgelehnt. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt., der Führerschein wurde sichergestellt.

PK Lüchow-Dannenberg

Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

Am Freitagabend wurde in der Innenstadt von Lüchow ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es konnte vor Ort eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,81 Promille festgestellt werden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter die Seerauer Straße in Lüchow, obwohl für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

In den Morgenstunden des Samstages kam es auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Trebel und Groß Breese zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrzeugführer, aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg stammend, befuhr mit seinem Pkw den Ortsverbindungsweg von Trebel in Richtung Groß Breese. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er, noch bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, verstarb. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

PK Uelzen

Suderburg/Uelzen - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstagvormittag, den 12.03.2022, gegen 10:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Mann in der Bauernstraße in Suderburg. Die Verkehrskontrolle ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Amphetamin und THC gestanden hat.

Einen weiteren Verkehrsteilnehmer kontrollierten die Beamten am frühen Samstagnachmittag, den 12.03.2022, gegen 13:30 Uhr, im Hafengebiet Uelzen. Bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer verlief ein Urin-Vortest positiv auf THC.

Den Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Sie müssen sich nun in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Suderburg - Gartenzaun durch Graffiti beschmiert

Zwischen Freitag, den 11.03.2022, 18:00 Uhr und Samstag, den 12.03.2022, 10:00 Uhr, wurde ein Gartenzaun in der Holxer Straße in Suderburg durch bislang unbekannte Täter beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Suderburg, Tel.: (05826) 95897-0, entgegen.

Suhlendorf - PKW zerkratzt - Zeugen gesucht!

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein PKW der Marke VW, welcher in der Straße Hohe Luft abgestellt wurde, zerkratzt. Der Tatzeitraum kann von Donnerstag, den 10.03.2022, 16:45 Uhr bis Freitag, den 11.03.2022, 09:00 Uhr, eingegrenzt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Rosche, Tel.: (05803) 96934-0, entgegen.

Bad Bevensen - Auf E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 16-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters kontrollierten Polizeibeamte am Freitagmittag, den 11.03.2022, gegen 12:30 Uhr in der Röbbeler Straße in Bad Bevensen. Es konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht ist. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

