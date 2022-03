Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bericht & Ankündigung -> "Mit Kindern über Krieg sprechen" - weitere Online-Info-Veranstaltung von Kinderschutzzentrum, PKL, Kinderschutzbund und Polizeiinspektion ++ Mi., 16.03.22 ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

"Mit Kindern über Krieg sprechen" - weitere Online-Info-Veranstaltung von Kinderschutzzentrum, Psychiatrischer Klinik, Kinderschutzbund und Polizeiinspektion ++ Mi., 16.03.22 ++

Nach der riesigen Resonanz auf die kurzfristig geplante Online-Veranstaltung am letzten Mittwoch bieten die Initiatoren von Kinderschutzzentrum Nord-Ost-Niedersachsen, Psychiatrische Klinik Lüneburg, Kinderschutzbund Lüneburg und Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen kurzfristig am Mittwoch 16.03.22 von 20:00 bis 21:15 Uhr eine weitere Veranstaltung im gleichen Format an. Weit mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten online am Mittwochabend dem Vortrag von Frau Dr. Kerstin Stellermann-Strehlow, Oberärztin, Kinder- und Jugendpsychiaterin KJP LG, und stellten im Anschluss eifrig Fragen zu Sorgen und Nöten.

Aufgrund der riesigen Resonanz und dem überwältigen Feedback wird es am kommenden Mittwoch eine Wiederholung der Online-Veranstaltung geben, um Lehrer*innen, Erzieher*innen, Fachpersonal, Eltern, Omas & Opas und allen anderen Interessierten eine Hilfestellung für Gespräche über Krieg mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Altersgruppen zu bieten.

(...)

Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg sprechen, möchte eigentlich keiner. Seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine werden wir jedoch jeden Tag von Nachrichten überschüttet und auch unsere Kinder schnappen Informationen auf, die sie verunsichern können. Wir müssen nun mit unseren eigenen Sorgen und Ängsten umgehen und gleichzeigt, Sicherheit vermitteln. Eine schwierige Aufgabe! Sollen Sie mit Ihren Kindern über den Krieg sprechen? Und wenn ja, wie? Ab wann sind Kinder überfordert und wo haben Sie das Recht auf Information?

Datum: 16. März 2022 Zeit: 20:00 - 21:15 Uhr Referentin: Frau Dr. Kerstin Stellermann-Strehlow, Oberärztin, Kinder- und Jugendpsychiaterin KJP LG und Leitung des KTI (Kinder Trauma Institut)

Die Online-Veranstaltung wird im Form eines Zoom-Meetings stattfinden, das aus organisatorischen Gründen aktuell auf 300 Teilnehmer*innen beschränkt ist. Anmeldungen für die Zugangsdaten per Mail (bis 16.03.22 - 16:00 Uhr) an kathrin.richter@polizei.niedersachsen.de. Die LogIn-Daten werden dann per Mail zugesandt.

Mit herzlichen Grüßen,

Anne Loschelder, Kinderschutzzentrum Nord-Ost-Niedersachsen Dr. K. Stellermann Strehlow, Psychiatrische Klinik Lüneburg Eleonore Tatge, Kinderschutzbund Lüneburg Kathrin Richter, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell