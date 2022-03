Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ auf Gelände eingedrungen - mehr als 2.500 Liter Diesel abgezapft ++ bunte Make-Up-Täschchen gefunden? Polizei ermittelt nach Einbruch ++ Rehe von Tier gerissen - "Hinweis?" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.03.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Geldbörse weg

Die Seitenscheibe eines im Bereich einer unbefestigten Fläche an der Landesstraße 216 - Lüneburger Landstraße - abgestellten Pkw Opel Astra schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.03.22 ein. Die Täter erbeuteten eine Geldbörse sowie ein Steuergerät, so dass ein Schaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse eines 62-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 10.03.22 in einem Lebensmittelmarkt in der Willy-Brandt-Straße. Dabei nutzten der oder die Täter eine günstige Gelegenheit und gelangten an die Börse mit Bargeld und Dokumenten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie auch beim Einkauf Ihre Wertsache (am besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper. Legen Sie Ihre Geldbörsen nicht in Taschen im oder am Einkaufswagen!"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wittorf/Landkreis Lüneburg - bunte Make-Up-Täschchen gefunden? Polizei ermittelt nach Einbruch

Im Rahmen von Ermittlungen nach einem Wohnhaus- Einbruch am 05.03.2022 in Wittorf (siehe Pressemitteilung vom 06.03.22) fragen die Ermittler, ob jemand nach dem 05.03.2022 zwischen Wittorf, Brietlingen, Scharnebeck und Bleckede bis zu vier kleine bunte leere Make-Up-Täschchen gefunden hat? Möglicherweise auch am Straßenrand oder in einen Mülleimer bzw. Papierkorb, z.B. an Bushaltestelle. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2963, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Güstritz - auf Gelände eingedrungen - mehr als 2.500 Liter Diesel abgezapft

Gut 2.500 Liter Dieselkraftstoff zapften und transportierten Unbekannte in der Nacht zum 11.03.22 von dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Schwarzer Weg ab. Die Unbekannten hatten ein Vorhängeschloss an einem Zufahrtstor zum Grundstück des landwirtschaftlichen Betriebes aufgebrochen und anschließend den Diesel abgezapft und weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Motorrad KTM 300 gestohlen

Ein Motorrad KTM 300 EXC stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 10.03.22 aus einer unverschlossenen Scheune in der Mühlenstraße. Es entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - Vorfahrt missachtet - 26.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es in den Nachmittagsstunden des 10.03.22 auf der Bundestraße 71 im Bereich Spithal. Eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW hatte gegen 16:00 Uhr die Vorfahrt eines Lkw missachtet, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 26.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Lüder - Einbruch in Werkstatt auf landwirtschaftlichen Betrieb

In eine Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebs in Lüder brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.03.22 ein. Die Täter nahmen verschiedene Werkzeuge sowie ein Messgerät aus einer angrenzenden Biogasanlage mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt/Lehmke - Rehe von Tier gerissen - "Hinweis auf dunklen Hund!?"

Zu mindestens zwei "Rissen" von Rehen kam es in den vergangenen Tagen/Wochen im Bereich Wrestedt. In der Feldmark bei Lehmke wurde dabei in den letzten Tagen ein Reh-Kadaver aufgefunden. Erste Ermittlungen in Richtung eines Wolfsbisses bestätigten sich auch aufgrund des Verletzungsbildes nicht. Parallel soll in der Vergangenheit auch ein dunkler freilaufender Hund beobachtet. Ob dieser für mögliche Risse verantwortlich ist, kann nicht abschließend beurteilt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Parallel weist die Polizei auch schon einmal auf die ab dem 01.04. geltende Leinenpflicht in Niedersachsen hin: Hunde in Niedersachsen müssen an die Leine. Zwischen 1. April und 15. Juli gilt eine Anleinpflicht in der freien Landschaft: im Wald, auf Feldwegen, auf Wiesen, an und in Gewässern. Auch auf Deichen außerhalb des bebauten Stadtgebietes dürfen die Vierbeiner nur angeleint unterwegs sein.

Wrestedt - alkoholisiert unterwegs - 1,07 Promille

Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 10.03.22 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten bei dieser gegen 22:20 Uhr einen Alkoholwert von 1,07 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.03.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Kirchwehye. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 15 Verstöße, u.a. Nutzung Mobiltelefon, Befahren Sperrfläche sowie technische Mängel am Fahrzeug. Weitere Kontrollen folgen ...

