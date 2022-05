Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220506-2: Fahrradfahrerin verletzte sich bei Kollision mit Auto schwer

Bergheim (ots)

Am Donnerstag (5. Mai) ist bei einem Unfall in Quadrat-Ichendorf eine Radfahrerin (79) schwer verletzt worden. Die 79-Jährige brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Um 11.10 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Pliesmühlenstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Zeitgleich fuhr eine Radfahrerin (79) auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Brucknerstraße. An der Kreuzung Pliesmühlenstraße und Robert-Koch-Straße missachtete die 79-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, so dass die Seniorin auf die Windschutzscheibe des Autos prallte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug sie keinen Helm.

Mit der Kampagne "Sicher auf zwei Rädern im Rhein-Erft-Kreis" wirbt die Polizei nicht nur für einen rücksichtsvollen Umgang aller, die am Straßenverkehr teilnehmen, sondern auch für ein verkehrssicheres Zweirad, um Unfallrisiken zu minimieren. Zur Minimierung von Unfallrisiken gehört neben einem sicheren Zweirad aber auch die Ausrüstung des Radfahrenden. Die Polizei rät: Tragen Sie einen Helm, um mögliche Verletzungen bei einem Unfall zu vermeiden oder zumindest geringer zu halten. Nutzen Sie Kleidung, die Sie sichtbarer und besser erkennbar machen lässt. Weitere Tipps rund ums Radfahren geben Ihnen auch gerne unsere Berater der Verkehrsunfallprävention, die Sie per Mail an v.vupraev.os.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de kontaktieren können. (ds)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell