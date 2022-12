Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle - Einbrüche

Untermünkheim: Auffahrunfall - Unfallbeteiligter gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr verursachte eine 25-jährige Ford-Fahrerin zwischen Sülz und Obermünkheim einen Verkehrsunfall. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn kam sie nicht mehr zum Stehen und rutschte auf einen vor ihr stehenden VW Passat auf. Nach der Kollision fuhr der VW in unbekannte Richtung davon. Der beteiligte Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen VW Passat mit SHA-Kennzeichen wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/ 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Betrunkener verursacht Unfall

Unter deutlichem Alkoholeinfluss befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr ein 19-Jähriger die B 14 von Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz vor der Kreuzung Luckenbacher See verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen Ford Fiesta. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Ampelanlage und überschlug sich mehrfach bevor er auf dem Dach liegen blieb. Der 19-jährige Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Zur Feststellung des genauen Alkoholgehaltes wurde ihm eine Blutentnahme entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Frankenhardt: Alkoholisierter Autofahrer geflüchtet

Am Sonntag gegen 03.00 Uhr verursachte ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall auf der Gaildorfer Straße in Frankenhardt. Der Ford-Fahrer kam aufgrund seiner Beeinflussung in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Ford mit vier Leitpfosten und zwei Bäumen und wurde mit dem Heck voraus auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Im Gegenverkehr stieß das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Audi einer 28-Jährigen zusammen. Nach der Kollision entfernte sich der 26-jährige Unfallverursacher von der Örtlichkeit und fuhr davon. Er wurde im Rahmen der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hierbei wurde die deutliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb er zur Blutprobe musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den 26-Jährigen kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Crailsheim: Frontalzusammenstoß mit Gartenmauer

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein Taxi mit 3 Fahrgästen die Alexandersreuter Straße in Richtung Degenbachsee. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit kam das Taxi von der Fahrbahn ab und rutschte frontal auf eine Gartenmauer. Einer der Fahrgäste wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden am Opel Vivaro wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. An der Gartenmauer war kein Sachschaden erkennbar.

Crailsheim: Zwei Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Im Laufe des Samstagnachmittages gelang es einem unbekannten Täter gleich in zwei Wohnungen in Crailsheim Diebesgut zu erbeuten. Gegen 18 Uhr hebelte er die Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Alexander-von-Humboldt-Straße auf und drang in die Wohnung ein. Aus dieser wurden mehrere Schmuckstücke entwendet. Der Wert des Diebesgutes und die entstandenen Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr wurde in der Ölbergstraße ein Terrassenfenster aufgehebelt und eine Wohnung betreten. Der Täter entwendete eine Damenarmbanduhr im Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum rund um die Wohnobjekte nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/ 4800 entgegen.

